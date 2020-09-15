تحذير من رياح شمالية غربية قوية على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 12:12 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها، اليوم الثلاثاء، إلى 25 عقدة.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون الرؤية متوسطة إلى جيدة على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية على ساحل سرت، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل، اليوم، إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.50 متر، ويصل، اليوم، إلى 3 أمتار على ساحل الخمس.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا، اليوم، على ساحل الخمس.
- الرؤية متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
- الرياح شمالية غربية على ساحل الخليج وبنغازي، وشمالية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي وشحات.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

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