8 حالات شفاء و10 إصابات جديدة بكورونا في برج الأمل

مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، عن خروج 8 حالات مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تم تسجيل دخول عشرة حالات إصابة جديدة في برج الأمل، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

