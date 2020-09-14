8 حالات شفاء و10 إصابات جديدة بكورونا في برج الأمل

أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، عن خروج 8 حالات مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.
وبحسب بيان للمركز اليوم، تم تسجيل دخول عشرة حالات إصابة جديدة في برج الأمل، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء