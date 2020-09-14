8 حالات شفاء و10 إصابات جديدة بكورونا في برج الأمل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 11:20 مساء
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، عن خروج 8 حالات مصابة بفيروس كورونا من قسم العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تم تسجيل دخول عشرة حالات إصابة جديدة في برج الأمل، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
 

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