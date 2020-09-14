جهاز النهر الصناعي يعلن عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء ضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 07:06 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه.

يأتي ذلك بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى، يوم أمس الأحد، مما ترتب عنه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

عودة المياه تدريجيًا
وأكد الجهاز أن «تكرار حالات الإطفاء بشبكة الكهرباء شكلت حالة انقطاع متكرر للمياه وهي عوامل وأسباب فنية تقع خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، أربكت سير أعمال التشغيل وضخ المياه بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة».

وأضاف: «في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ، نتوقع عودة المياه التدريجي لبعض مناطق مدينة طرابلس، هذه الليلة، وزيادة معدلات التدفق مساء يوم الغد الثلاثاء الموافق 2020/09/15م، لتصل أغلب المناطق بعون الله وتوفيقه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف سبب فقدان مرضى «كورونا» حاستي الشم والتذوق