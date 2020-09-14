جهاز النهر الصناعي يعلن عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء ضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه.

يأتي ذلك بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى، يوم أمس الأحد، مما ترتب عنه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك، وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

عودة المياه تدريجيًا

وأكد الجهاز أن «تكرار حالات الإطفاء بشبكة الكهرباء شكلت حالة انقطاع متكرر للمياه وهي عوامل وأسباب فنية تقع خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، أربكت سير أعمال التشغيل وضخ المياه بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة».

وأضاف: «في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ، نتوقع عودة المياه التدريجي لبعض مناطق مدينة طرابلس، هذه الليلة، وزيادة معدلات التدفق مساء يوم الغد الثلاثاء الموافق 2020/09/15م، لتصل أغلب المناطق بعون الله وتوفيقه».