سرقة خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» للمرة 14

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» للمرة الرابعة عشر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة لمدة دامت أربعة أيام.

وأشارت إلى إجراء أعمال صيانة وتشغيل للخط من جديد عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس، أمس الأحد، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحذر البيان من أن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقًا كبيرًا أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم».

كما ناشدت الشركة الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام، إذ أن الواقعة الأخيرة تسببت في قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام».