«هيئة الكهرباء»: وصول شاحنات من وقود الديزل إلى محطة السرير الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 03:23 مساء
حافلات وقود ديزل تصل إلى محطة السرير الغربي للكهرباء. (هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، وصول مجموعة من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من الوقود الخفيف (الديزل ) إلى محطة كهرباء السرير الغربي.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم تفريغ كميات الوقود هذه في خزانات المحطة ليتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية، التي عانى السكان منها نتيجة طرح الأحمال، بعد نقص الديزل خلال الفترة الأخيرة.

وخرجت محطة السرير الغربي عن العمل في الأيام الماضية بسبب نفاد الديزل داخل المحطة، وكذلك نتيجة عدم وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

محطة السرير الغربي للكهرباء. (هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة)
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