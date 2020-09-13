الحداد يبحث الأوضاع الميدانية بمحاور غرب سرت

الحداد وبيت المال خلال اجتماع في العاصمة طرابلس 13 سبتمبر 2019. (غرفة عمليات سرت)

بحث رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، الأوضاع الميدانية بمحاور غرب سرت.



وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن اجتماع الحداد وبيت المال في طرابلس جاء «للوقوف على بعض الأمور الفنية» المتعلقة بقوات حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن الحداد أبدى استعداده «لتجهيز بعض الاحتياجات والإمكانات المهمة في أقرب وقت».

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ويوم الإثنين الماضي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج، مراسم تنصيب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسًا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أُقيمت بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس. وفي 29 أغسطس الماضي، كلف المجلس الرئاسي اللواء الحداد رئيسًا للأركان العامة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.