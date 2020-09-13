الحداد يبحث الأوضاع الميدانية بمحاور غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 09:34 صباحا
الحداد وبيت المال خلال اجتماع في العاصمة طرابلس 13 سبتمبر 2019. (غرفة عمليات سرت)

بحث رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، الأوضاع الميدانية بمحاور غرب سرت.

وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن اجتماع الحداد وبيت المال في طرابلس جاء «للوقوف على بعض الأمور الفنية» المتعلقة بقوات حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن الحداد أبدى استعداده «لتجهيز بعض الاحتياجات والإمكانات المهمة في أقرب وقت».

اقرأ ايضًا: السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسًا لـ«أركان الوفاق»

ويوم الإثنين الماضي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج، مراسم تنصيب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسًا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أُقيمت بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس. وفي 29 أغسطس الماضي، كلف المجلس الرئاسي اللواء الحداد رئيسًا للأركان العامة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل
ليبيا
العدد 251 من جريدة «الوسط»: لا صوت يعلو فوق صوت الحوار.. وحملة مناشدة دولية لدعم...
ليبيا
ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ