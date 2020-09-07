السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»

السراج ينصب الفريق محمد الحداد رئيسا للأركان العامة. الاثنين 7 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)، فائز السراج اليوم الاثنين، بتنصيب الفريق أول ركن، محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وكلف المجلس الرئاسي، في 29 أغسطس الماضي، اللواء محمد الحداد رئيسا للأركان العامة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

«الرئاسي» يكلف النمروش مهام وزير الدفاع.. والحداد لرئاسة الأركان

وهنأ السراج خلال الاحتفالية رئيس الأركان الجديد متمنيًا له التوفيق في مهامه، ووجه تحية تقدير وإكبار لمنتسبي الجيش الليبي والقوات المساندة الذين قدموا التضحيات ومواكب الشهداء لدحر المعتدي ومن أجل بناء الدولة المدنية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأكد السراج في كلمته خلال حفل تنصيب رئيس الأركان العامة الجديد أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز بلادنا الأزمة الراهنة ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

من جهته، عبر رئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن، محمد الحداد عن شكره وتقديره لثقة القائد الأعلى بشخصه، مؤكداً حرصه على العمل مع قيادات الجيش المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.

السراج ينصب الفريق محمد الحداد رئيسا للأركان العامة. الاثنين 7 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

السراج ينصب الفريق محمد الحداد رئيسا للأركان العامة. الاثنين 7 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

السراج ينصب الفريق محمد الحداد رئيسا للأركان العامة. الاثنين 7 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

كبار ضباط الجيش أثناء حفل تنصيب رئيس الأركان الفريق اول ركن محمد الحديد. (حكومة الوفاق)

كبار ضباط الجيش أثناء حفل تنصيب رئيس الأركان الفريق اول ركن محمد الحديد. (حكومة الوفاق)