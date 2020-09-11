العثور على جثة جديدة في ترهونة

فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 10 سبتمبر 2020، (صفحة الهيئة على فيسبوك)

اكتشف فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثة جديدة مجهولة الهوية في ترهونة.

وعثر على الجثة مدفونة بمقبرة فردية بمشروع الربط، بينما تتواصل أعمال الاستكشاف في موقع الدعم المركزي ترهونة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأمس الأربعاء، وجد الفريق على بقايا جثة خلال أعمال البحث في مقر الأمن المركزي في المدينة، حيث يعتقد أن الموقع لمقبرة جماعية بها المزيد من الجثث.

كما انتشل جثة أخرى الثلاثاء الماضي، من منطقة مشروع الرابط بالمدينة، كما سبق أن عثر على خمس جثث مجهولة الهوية، ثلاث منها متكاملة، واثنتان أشلاء، في مقبرة جماعية يوم الأحد الماضي.

يذكر أن مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس كانت مسرحا للاشتباكات العنيفة على مدى أكثر من 14 شهرا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة في أبريل العام 2019.