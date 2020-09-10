شفاء 3 حالات جديدة من «كورونا» في الواحات

عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس «كورونا المستجد» إلى ست حالات بعد تسجيل شفاء ثلاثة أشخاص.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات الثلاث من مدينة جالو، حيث تعود الأولى للدكتور عبدالرازق أمبيه اعليوه البالغ 49 عامًا من منطقة العرق، والثانية لعزيز عبدالرحمن السنوسي البالغ 52 عامًا من منطقة الشرف، فيما كانت الحالة الثالثة من منطقة الشرف.

وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالة جديدة من الفيروس، مشيرة إلى تقليص عدد العينات المسحوبة للكشف عن الفيروس إلى عشر عينات فحسب في اليوم الواحد.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على تعليمات المختبر المرجعي لمدينة بنغازي الخاصة بمواجهة شُح ونقص المواد التشغيلية بالمختبر، مشيرة إلى أنه «لن يتم إجراء التحاليل إلا لمن تظهر عليهم الأعراض بعد الكشف عند الطبيب المختص بفريق الرصد، إضافة إلى المخالطين لحالة تأكد إصابتها بالفيروس».