«مكافحة الأمراض»: 477 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 02:58 مساء
تقرير الوضع الوبائي لليبيا حتى يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2020، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء. 

وتماثل للشفاء 91 مصابا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأجري التحليل لـ2695 عينة موزعة على النحو التالي: 1376 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و201 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و185 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و340 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و89 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى تسع عينات بكل من مختبر فرع المركز تازربو ومختبر فرع المركز الكفرة، و38 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، وسبع عينات من مختبر فرع المركز طبرق، وعينتين في مختبر فرع المركز غريان، و15 عينة في مختبر فرع المركز غدامس، و24 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 20 ألفا و939 حالة، منها 18 ألفا و180 نشطة، وألفان و420 متعافيا، بينما توفي 339 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت بشأن محطات الكهرباء غير المنفذة.. ويحذر الإدارة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى