«مكافحة الأمراض»: 477 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

تقرير الوضع الوبائي لليبيا حتى يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2020، (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 91 مصابا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأجري التحليل لـ2695 عينة موزعة على النحو التالي: 1376 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و201 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و185 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و340 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و89 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى تسع عينات بكل من مختبر فرع المركز تازربو ومختبر فرع المركز الكفرة، و38 عينة في مختبر فرع المركز أجدابيا، وسبع عينات من مختبر فرع المركز طبرق، وعينتين في مختبر فرع المركز غريان، و15 عينة في مختبر فرع المركز غدامس، و24 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 20 ألفا و939 حالة، منها 18 ألفا و180 نشطة، وألفان و420 متعافيا، بينما توفي 339 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.