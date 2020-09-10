«تعليم الموقتة» تسمح باستكمال العام الجامعي 2019 - 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 01:29 مساء
شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة منح إذن لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال العام الجامعي 2019 - 2020.

وسبق أن حددت الوزارة 9 أغسطس الماضي موعدا لاستئناف الدراسة بالجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا العامة والخاصة، إلا أن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حال دون ذلك.

كما ناقش اجتماع بين الوزارة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، في 11 يوليو الماضي، تهيئة الوضع الملائم لتنفيذ خطة وزارة التعليم لاستكمال العام الدراسي، مع مراعاة الحفاظ على صحة المعلمين والطلاب والعاملين بالقطاع.

وسلمت الوزارة خلال الاجتماع اللجنة العليا المتطلبات اللازمة والتجهيزات الضرورية والترتيبات الوقائية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لاستئناف الدراسة، وتعهدت اللجنة بتوفيرها في الفترة القريبة المقبلة.

وحضت وزارة التعليم خلال الاجتماع، جميع المؤسسات التعليمية على الالتزام بالمعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية المقررة لسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين التي وضعتها اللجنة الطبية الاستشارية، كاشفة أن الأسئلة الاسترشادية لطلبة الشهادات العامة ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة على منظومة شؤون الطلبة والامتحانات، وعلى الصفحة الرسمية للوزارة.

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