«كهرباء الموقتة»: 685 ميغاوات عجزا في التوليد بعد خروج 4 وحدات عن الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 11:01 مساء
محطة كهرباء السرير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء، خروج أربع وحدات توليد عاملة بالوقود الخفيف «الديزل» عن الخدمة، وذلك بسبب نفاد هذا النوع من الوقود في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية نهائيًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن العجز في التوليد سيرتفع بهذا الإعلان إلى 685 ميغاوات في المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلي زيادة ساعات طرح الأحمال في بعض الأحيان، واضطرار الشركة إلى الإطفاء مرتين خلال 24 ساعة .

وعبرت الشركة عن أملها في أن توضح شركة البريقة لتسويق النفط سبب تأخر ناقلة الوقود التي كان من المنتظر دخولها اليوم.

وأوضحت شركة الكهرباء عدم معاناتها من أي مشكلات فنية، وأن جميع وحداتها تعمل بشكل ممتاز، مؤكدة أنه حالما يتوافر الوقود الخفيف «الديزل» ورفع إمدادات الغاز من المصدر، ستنتهي فورًا مشكلة طرح الأحمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»