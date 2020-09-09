«كهرباء الموقتة»: 685 ميغاوات عجزا في التوليد بعد خروج 4 وحدات عن الخدمة

محطة كهرباء السرير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء، خروج أربع وحدات توليد عاملة بالوقود الخفيف «الديزل» عن الخدمة، وذلك بسبب نفاد هذا النوع من الوقود في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية نهائيًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن العجز في التوليد سيرتفع بهذا الإعلان إلى 685 ميغاوات في المنطقة الشرقية، مما يؤدي إلي زيادة ساعات طرح الأحمال في بعض الأحيان، واضطرار الشركة إلى الإطفاء مرتين خلال 24 ساعة .

وعبرت الشركة عن أملها في أن توضح شركة البريقة لتسويق النفط سبب تأخر ناقلة الوقود التي كان من المنتظر دخولها اليوم.

وأوضحت شركة الكهرباء عدم معاناتها من أي مشكلات فنية، وأن جميع وحداتها تعمل بشكل ممتاز، مؤكدة أنه حالما يتوافر الوقود الخفيف «الديزل» ورفع إمدادات الغاز من المصدر، ستنتهي فورًا مشكلة طرح الأحمال.