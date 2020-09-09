«صحة الوفاق» تجهز مركزا لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 10:19 مساء
تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية، 9 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

شرعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» بمنطقة الشورى الإدارية الواقعة في الجنوب الشرقي من ليبيا.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن السعة السريرية للمركز تبلغ 25 سريرًا، مشيرة إلى مواصلتها رفع السعة السريرية لمراكز عزل مصابي فيروس «كورونا».

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ولفتت إلى أنها ترفع السعة السريرية عبر إنشاء مراكز عزل جديدة، وتهيئة عديد المستشفيات، وغرف الطوارئ الخاصة، وغرف العزل، تحسبًا لارتفاع معدل حالات الإصابة، وذلك ضمن خطة طوارئ لمواجهة المرض.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة دعمها إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى الإدارية الواقعة بالجزء الجنوبي الشرقي من ليبيا، بشحنة من الإمدادات الطبية المتنوعة.

وتتمثل الإمدادات الطبية في أصناف من الأدوية، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز «التراساوند»، وأجهزة شفط سوائل، وأجهزة مختبرات، وأسرَّة عناية فائقة، وأسرَّة كهربائية، وأسرَّة إيواء، وأجهزة تعقيم، ومعدات وقاية شخصية، لحماية فرق الرصد والتقصي والكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد».
 

تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية، 9 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية، 9 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية، 9 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز لعلاج مصابي «كورونا» بمنطقة الشورى الإدارية، 9 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
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