شحنة إمدادات طبية لمنطقة الشورى الإدارية من «صحة الوفاق»

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، دعمها إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى الإدارية الواقعة بالجزء الجنوبي الشرقي من ليبيا، بشحنة من الإمدادات الطبية المتنوعة.
وتتمثل الإمدادات الطبية في أصناف من الأدوية، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز «التراساوند»، وأجهزة شفط سوائل، وأجهزة مختبرات، وأسرَّة عناية فائقة، وأسرَّة كهربائية، وأسرَّة إيواء، وأجهزة تعقيم، ومعدات وقاية شخصية، لحماية فرق الرصد والتقصي والكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».
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وقالت الوزارة إن الشحنة تتماشى مع «الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد»، وتلبي احتياجات منطقة الشورى الإدارية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استعداداتها لافتتاح وحدة الصرع كوحدة مستقلة بمستشفى «علي عمر عسكر» بالعاصمة طرابلس، خلال الأيام القليلة المقبلة.