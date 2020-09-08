شحنة إمدادات طبية لمنطقة الشورى الإدارية من «صحة الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 02:43 مساء
شحنة إمدادات طبية مقدمة إلى منطقة الشورى الإدارية، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، دعمها إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى الإدارية الواقعة بالجزء الجنوبي الشرقي من ليبيا، بشحنة من الإمدادات الطبية المتنوعة.

وتتمثل الإمدادات الطبية في أصناف من الأدوية، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز «التراساوند»، وأجهزة شفط سوائل، وأجهزة مختبرات، وأسرَّة عناية فائقة، وأسرَّة كهربائية، وأسرَّة إيواء، وأجهزة تعقيم، ومعدات وقاية شخصية، لحماية فرق الرصد والتقصي والكشف عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن الشحنة تتماشى مع «الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد»، وتلبي احتياجات منطقة الشورى الإدارية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استعداداتها لافتتاح وحدة الصرع كوحدة مستقلة بمستشفى «علي عمر عسكر» بالعاصمة طرابلس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

شحنة إمدادات طبية مقدمة إلى منطقة الشورى الإدارية، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
شحنة إمدادات طبية مقدمة إلى منطقة الشورى الإدارية، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
شحنة إمدادات طبية مقدمة إلى منطقة الشورى الإدارية، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
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