بومطاري: الحلول الجذرية للشركات المتعثرة بيد جمعياتها العمومية

لقاء بومطاري مع عدد من ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)

قال المفوض بوزارة المالية والمكلف وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، فرج بمطاري، إن الحلول الجذرية للشركات المتعثرة بيد الجمعيات العمومية لتلك الشركات، وفق ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح بومطاري خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع عدد من المحتجين الذين يمثلون العاملين بالشركات العامة المتعثرة والشركات المنسحبة.

وقالت وزارة المالية إن بومطاري أوضح للعاملين الخطوات العملية المتخذة بشأن مستحقاتهم المالية وفقًا للدورة المستندية المعمول بها.

وأكد بومطاري للمحتجين دعم وزارة الاقتصاد من خلال إداراتها الفنية والتواصل مع اللجان الممثلة للعاملين بالشركات المتعثرة ببذل الجهد لإعادة تقييم تلك الشركات والوصول إلى حلول ناجعة بشأنها وفقًا لما تقتضيه التشريعات النافذة.

لقاء بومطاري مع عدد من ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)

لقاء بومطاري مع عدد من ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)

لقاء بومطاري مع عدد من ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)

وقفة احتجاجية للعاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)

وقفة احتجاجية للعاملين بالشركات المتعثرة. الأربعاء. 9 سبتمبر 2020. (وزارة المالية)