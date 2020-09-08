إحالة رواتب يوليو للقطاعات العامة في بني وليد إلى المصارف

مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد حوافظ مرتبات موظفي القطاعات الحكومية عن شهر يوليو إلى المصارف التجارية العاملة بالمدينة، تمهيدا لصرفها إلى الموظفين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط»، أن القطاعات التي أحيلت حوافظ مرتباتها للمصارف هي: مراقبة الخدمات المالية، ومكتب الثقافة والإعلام، وصندوق الضمان الاجتماعي، ومكتب المواصلات، ومراقبة الصناعة، وشركة الكهرباء، والأمن العام، وإدارة الخدمات الصحية، وصندوق التضامن، وجهاز الحرس البلدي، ومكتب التخطيط.

وطالبت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد المصارف كافة بضرورة سرعة إدراج المرتبات في حسابات الموظفين، من أجل تخفيف العبء عن المواطن، في ظل ارتفاع الأسعار لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».