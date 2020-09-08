إحالة رواتب يوليو للقطاعات العامة في بني وليد إلى المصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 09:55 مساء
مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد حوافظ مرتبات موظفي القطاعات الحكومية عن شهر يوليو إلى المصارف التجارية العاملة بالمدينة، تمهيدا لصرفها إلى الموظفين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط»، أن القطاعات التي أحيلت حوافظ مرتباتها للمصارف هي: مراقبة الخدمات المالية، ومكتب الثقافة والإعلام، وصندوق الضمان الاجتماعي، ومكتب المواصلات، ومراقبة الصناعة، وشركة الكهرباء، والأمن العام، وإدارة الخدمات الصحية، وصندوق التضامن، وجهاز الحرس البلدي، ومكتب التخطيط.

وطالبت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد المصارف كافة بضرورة سرعة إدراج المرتبات في حسابات الموظفين، من أجل تخفيف العبء عن المواطن، في ظل ارتفاع الأسعار لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»
ليبيا
اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين
دولى
المشري: ما يجري في المغرب وجنيف «مباحثات غير رسمية» ونتائجها «ليست ملزمة»
ليبيا
ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
«للنساء فقط» منصة إلكترونية تتحدى القيود في باكستان
منوعات
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن تجدد إصابة المتعافي بعدوى كوفيد_19