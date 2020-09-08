التكوري: شركة الكهرباء تضيف 1670 ميغاوات بحلول الذورة الشتوية

مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري. (مأخوذة من فيديو نشرته شركة الكهرباء)

تعمل الشركة العامة للكهرباء على إضافة 1670 ميغاوات لطاقتها الإنتاجية بحلول الذروة الشتوية، من بينها 500 ميغاوات للمشروع الاستعجالي للإدارة الجديدة و300 ميغاوات من محطة أوباري.

أكد ذلك مدير دائرة الإعلام بالشركة، محمد التكوري، الذي قال إن أعمال صيانة محطات التوليد التي تقوم بها الإدارة الجديدة للشركة حاليا سترفع القدرة الإنتاجية إلى 870 ميغاوات، حسب تسجيل مصور بثته الشركة، اليوم الثلاثاء،على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح التكوري أن أعمال الصيانة تجري حاليا على الوحدة الغازية الثالثة في محطة مصراتة المزدوجة، للدخول على الشبكة العامة بقدرة توليد 350 ميغاوات خلال أسبوعين كحد أقصى.

وفي محطة جنوب طرابلس، بدأت صيانة الوحدة الأولى الغازية مع وحدة توليد صغيرة بقدرة 150 ميغاوات، ومن المقرر أن تدخل الوحدتان على الشبكة قبل أو بحلول الذروة الشتوية، على حد قول التكوري نفسه.

وأضاف مدير الإعلام بشركة الكهرباء أنه في محطة الخمس تجري الآن أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الرابعة لتكون على الشبكة العامة خلال الذروة الشتوية، وبقدرة توليد 150ميغاوات.

وأشار التكوري إلى أعمال الصيانة الجارية حاليا على الوحدة الغازية الثالثة بمحطة الزاوية، التي توقع أن تدخل على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية، وبقدرة 220 ميغاوات.

وتابع قائلاِ: «كذلك العمل جار لاستكمال محطة الخمس الاستعجالي بقدرة توليد 500 ميغاوات قبل حلول الذروة الشتوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للشبكة العامة. أما بالنسبة لمحطة أوباري، فنوه التكوري إلى توريد قطع الغيار لاستكمال أعمال الصيانة في الوحدة الأولى والثانية بقدرة توليد 300 ميغاوات قبل حلول الذروة الشتوية.

وبذلك يكون إجمالي الطاقة الإنتاجية 870 ميغاوات بعد اكتمال صيانة تلك الوحدات، يضاف إليها 800 ميغاوات من المشروع الاستعجالي ومحطة أوباري، لتضيف قدرة إنتاجية للكهرباء تصل إلى 1670 ميغاوات، على حد وصف مدير الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.