ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في طبرق إلى 174 حالة

عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في مدينة طبرق مساء اليوم الإثنين، إلى 174 حالة حسب راصد مدينة طبرق الدكتور أحمد صالح الفزاني.

وقال الفزاني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي بالمدينة غير مستقر، خاصة أن المواطنين ما زالوا غير مدركين لخطورة الموقف، إذ تسجل يوميا حالات إصابة بفيروس كورونا بطبرق حتى وصل العدد إلى 174 حالة.

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وأضاف الفزاني أن حالات الوفاة إرتفعت إلى 31 حالة، وحالات الشفاء 94 والحالات النشطة 49.

وتابع الفزاني «على الجميع تحمل المسؤولية من تفشي المرض، خاصة مع بداية موسم البرد وفصلي الخريف والشتاء»، متوقعا أن يزداد الأمر سوء نتيجة استهتار الناس وعدم اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية.