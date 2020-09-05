تنظيف بقعة نفط متسربة من خط 30 لنقل الخام إلى رأس لانوف

تنظيف بقعة نفط متسربة من خط 30 لنقل الخام إلى رأس لانوف, 4 سبتمبر 2020, (صفحة الهروج للعمليات النفطية)

أنهت وحدة نقليات رأس لانوف، أمس الجمعة، أعمال ردم وكشط بقعة زيت متسربة من خط 30، الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف لنقل الخام، عند النقطة 163.2 كيلومتر.

وبحسب صفحة الهروج للعمليات النفطية وحدة نقليات رأس لانوف، على «فيسبوك»، تم تجميع المخلفات وتنظيف محيط النقطة التي جرت بها أعمال الصيانة، حفاظًا على البيئة والمواشي التي ترعى بالقرب من خطوط نقل الخام.

مؤسسة النفط تدين النشاط العسكري «غير المسؤول والخطير» في ميناء رأس لانوف

وأمس الجمعة دانت المؤسسة الوطنية للنفط، ما سمته «النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء رأس لانوف»، مجددة دعوتها للإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية بعد قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في رأس لانوف.

وأكدت المؤسسة، في بيان أمس، أن وجود القوات، بما في ذلك «المرتزقة» الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كل أرجاء ليبيا.