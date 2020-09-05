بالصور: «صحة الوفاق» تنجز 75% من مشروع خامس مركز عزل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 07:05 مساء
تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تجاوز نسبة إنجاز مشروع إنشاء مركز العزل الصحي بطريق المطار الـ75%، مشيرة إلى أنه خامس مركز عزل عالي الجهوزية تم تجهيزه داخل مدينة طرابلس لعزل حالات «كورونا» الحرجة.

ويتكون المركز الجديد من ثلاثة طوابق، خُصِّص الطابق الأول منه لتقديم خدمات الإسعاف، فيما خُصِّص الطابقان الثاني والثالث للعناية الفائقة والإيواء، بإجمالي غرف يساوي ثماني عشرة غرفة مرفقة بدورة مياه خاصة، حسب بيان لوزارة الصحة منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الوزارة، ومع تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال مارس الماضي، شرعت في «إنشاء مراكز عالية الجهوزية متخصصة لعزل الحالات المصابة، كما تمكنت من رفع جهوزية وحدات وأقسام العزل بالمباني الطبية التي عانت لأكثر من خمسة عقود بنية صحية محدودة وجهوزية منخفضة».

ومساء الجمعة، أعلنت الوزارة عودة العمل بمستشفى «الزهراء»، بعد أكثر من نصف عقد من خروج كامل أقسامه عن الخدمة؛ جراء تعرضه للتدمير والحرق وسرقة محتوياته خلال العامين 2011 و2014.

تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
تجهيز مركز العزل الصحي بطريق المطار، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
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