بالصور: مستشفى «الزهراء» يعود للحياة بعد نصف عقد من خروجه عن الخدمة

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مساء الجمعة، عودة العمل بمستشفى «الزهراء»، بعد نصف عقد من خروج كامل أقسامه عن الخدمة، جرّاء تعرضه للتدمير والحرق وسرقة محتوياته خلال عامي 2011 و 2014.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن العيادات الخارجية شهدت تزايدًا في معدلات التردد بعد استكمال أعمال صيانتها وعودتها لتقديم الخدمات من جديد، لافتة إلى أن نسبة إنجاز صيانة أقسام الاستقبال والعناية الفائقة والإسعاف ومصرف الدم والمعمل وصلت إلى 90%، فيما تتواصل أعمال الصيانة بقسمي النساء والولادة والعمليات بنسبة إنجاز تتخطى الـ60%.

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وبرغم اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق التي تعتمد في الحصول على الخدمات الصحية، بشكل أساسي على مستشفى «الزهراء»، والممتدة من البحر إلى باطن الجبل، ومن حدود مدينة الزاوية، إلى الحدود الشرقية من منطقة العزيزية، إلّا أن قاطني تلك المناطق حرموا من الحصول على خدمات صحية مجانية طيلة السنوات الماضية، بعد توقف العمل بالمستشفى، حسب بيان الوزارة.

وفي مايو الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا رصد وقوع «17 اعتداء/ قصف على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية» العام الجاري 2020، لافتًا إلى أن هذه الاعتداءت ما زالت مستمرة.

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

صورة من داخل مستشفى الزهراء بعد صيانته، 5 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)