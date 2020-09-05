بالصور.. أقارب سيدة مصابة بـ«كورونا» يحطمون أجزاء من مستشفى ببنغازي لاعتقادهم أنها توفيت

جانب من الدمار الذي سببه أهالي المصابة بكورونا في بنغازي لاعتقادهم أنها توفيت. (وال)

أقدم أقارب سيدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وتعالج في برج الأمل بمركز بنغازي الطبي على تحطيم أجزاء من المستشفى، لاعتقادهم خطأ أن السيدة توفيت.

وكانت السيدة في حاجة إلى نقلها للعناية المركزة لسوء حالتها الصحية، لكن المرافقة لها لم تكن متواجدة لحظة نقلها، ما جعل المرافقة تعتقد، عندما وصلت إلى غرفة العلاج ولم تجدها في سريرها، أن المصابة توفيت.

وذهبت المرافقة لإخبار أشقاء المصابة بأنها توفيت، الأمر الذي أغضبهم، ودفعهم إلى تحطيم أجزاء من المستشفى، قبل أن يتأكدوا أن السيدة لا تزال على قيد الحياة، وهو ما أحدث حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية، وفق كالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت.

جانب من الدمار الذي سببه أهالي المصابة بكورونا في بنغازي لاعتقادهم أنها توفيت. (وال)

جانب من الدمار الذي سببه أهالي المصابة بكورونا في بنغازي لاعتقادهم أنها توفيت. (وال)