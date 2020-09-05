وفاة حالتين بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 05 سبتمبر 2020, 01:03 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مصادر باللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت وفاة حالتين جديدتين نتيجة إصابتهما بالفيروس، اليوم السبت.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن الحالتين هما رجلان كانا مصابين ونزيلين في قسم العزل بالمدينة، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في سرت إلى سبع حالات، فيما عدد المصابي 28 حالة.

وتتزايد حالات الاشتباه في الإصابة بالوباء إلى أعداد كبيرة في سرت، بينما يقوم فريق الرصد والتقصي بسحب العينات ونقلها إلى المختبر المرجعي للتحاليل، وفق المصادر. 

وفي عموم ليبيا، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ دخول الفيروس البلاد إلى 17 ألفًا و94 حالة، لا يزال 14 ألفًا و797 حالة منها نشطة، فيما تماثل ألفان و25 حالة للشفاء، وتوفي 272 حالة، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ظهر اليوم السبت.

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