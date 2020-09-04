طبرق تطلب من اللجنة الطبية الاستشارية الدعم لمواجهة «انتشار كورونا»

الدكتور فرج عبدالله الجالي مع الدكتورة فتحية العريبي، 4 سبتمبر 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)

طالب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج عبدالله الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية العليا الدكتورة فتحية العريبي، بزيادة السعة السريرية في البلدية وتوفير أجهزة إضافية للتنفس الصناعي، نظرا لدخول وباء «كورونا» بطبرق مرحلة الانتشار، مؤكدا ضرورة دعم مراكز العزل والحجر الصحي بالإمكانات اللازمة، وقدم للعريبي الطلبيات المستعجلة.

وشملت طلبات الجالي من العريبي 50 سرير عناية طبية قابلا للطي و20 جهاز تنفس صناعي متطورا، وعشرة أجهزة تنفس صناعية أساسية، و100 أسطوانة أكسجين متنقلة، وفق بيان للجنة الطبية الاستشارية اليوم.

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ولفت الجالي، خلال لقائه اليوم مع العريبي، إلى أن هناك زيادة سريعة ومستمرة في إصابات فيروس «كورونا» بالبلدية، مؤكدا أن عدد الأسرة بحجرة الحياة لا يتجاوز 60 سرير إيواء و18 جهاز تنفس صناعي.

وشدد على أن الطاقم الطبي قام بعمله على أكمل وجه وتم شفاء أكثر من تسع حالات وخروجها من الحجر الصحي طبرق، لكن في ظل هذا الازدياد السريع لحالات الإصابة، طالب الجالي بوقفة جادة وعاجلة لمواجهة الوضع الخطير.

كما ناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالأطباء والتمريض والطبية المساعدة والفنيين واللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل والحجر الصحي، من بينها المكافآت المالية للعناصر الطبية بالمراكز.