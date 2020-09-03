بعد تصنيعها جهاز تنفس.. جامعة طبرق تنتج كحولا طبيا

أنتجت جامعة طبرق كحولا طبيا، بطريقة التخمير وبإمكانات محلية متواضعة، وذلك على ما أعلنت الصفحة الرسمية للجامعة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وولدت الفكرة من فشل الجامعة في توفير كميات من الكحول الطبي تكفي احتياجات أساتذتها وموظفيها وطلابها، لتقرر العمل على إنتاج الكحول بنفسها.
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واستغرقت العملية الكيميائية لتصنيع الكحول والجل الطبي نحو 20 يومًا، بداية من عملية التخمير وصولًا إلى عملية التقطير واستخراج «الإيثانول». وأجريت هذه العملية بمعامل كلية الصيدلة بجامعة طبرق تحت إشراف مباشر ويومي من رئيس الجامعة والمهندس الكيميائي المشرف.
وأرسلت جامعة طبرق عينات لـ«المعايرة» والتأكد من نسبة الكحول إلى مركزي «المختار» بجامعة عمر المختار ومركز «الأمان» الطبي بطبرق، وكانت نتائج العينات «ممتازة جدا».
ومن المقرر أن توفر الجامعة الكحول الطبي لموظفيها وطلبتها مع بداية العودة للدراسة، كما توفره خلال اليومين المقبلين لبعض قطاعات البلدية كالمجلس البلدي، ومركز الحجر والعزل الطبيين.
يشار إلى أن جامعة طبرق كانت صنعت مع بداية ظهور فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا جهاز تنفس صناعي.