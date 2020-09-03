بعد تصنيعها جهاز تنفس.. جامعة طبرق تنتج كحولا طبيا

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أنتجت جامعة طبرق كحولا طبيا، بطريقة التخمير وبإمكانات محلية متواضعة، وذلك على ما أعلنت الصفحة الرسمية للجامعة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وولدت الفكرة من فشل الجامعة في توفير كميات من الكحول الطبي تكفي احتياجات أساتذتها وموظفيها وطلابها، لتقرر العمل على إنتاج الكحول بنفسها.

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واستغرقت العملية الكيميائية لتصنيع الكحول والجل الطبي نحو 20 يومًا، بداية من عملية التخمير وصولًا إلى عملية التقطير واستخراج «الإيثانول». وأجريت هذه العملية بمعامل كلية الصيدلة بجامعة طبرق تحت إشراف مباشر ويومي من رئيس الجامعة والمهندس الكيميائي المشرف.



وأرسلت جامعة طبرق عينات لـ«المعايرة» والتأكد من نسبة الكحول إلى مركزي «المختار» بجامعة عمر المختار ومركز «الأمان» الطبي بطبرق، وكانت نتائج العينات «ممتازة جدا».



ومن المقرر أن توفر الجامعة الكحول الطبي لموظفيها وطلبتها مع بداية العودة للدراسة، كما توفره خلال اليومين المقبلين لبعض قطاعات البلدية كالمجلس البلدي، ومركز الحجر والعزل الطبيين.



يشار إلى أن جامعة طبرق كانت صنعت مع بداية ظهور فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا جهاز تنفس صناعي.

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)