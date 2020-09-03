بعد تصنيعها جهاز تنفس.. جامعة طبرق تنتج كحولا طبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:57 مساء
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

أنتجت جامعة طبرق كحولا طبيا، بطريقة التخمير وبإمكانات محلية متواضعة، وذلك على ما أعلنت الصفحة الرسمية للجامعة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وولدت الفكرة من فشل الجامعة في توفير كميات من الكحول الطبي تكفي احتياجات أساتذتها وموظفيها وطلابها، لتقرر العمل على إنتاج الكحول بنفسها.

اقرأ أيضا اختتام المؤتمر العلمي لقسم المكتبات بجامعة طبرق

واستغرقت العملية الكيميائية لتصنيع الكحول والجل الطبي نحو 20 يومًا، بداية من عملية التخمير وصولًا إلى عملية التقطير واستخراج «الإيثانول». وأجريت هذه العملية بمعامل كلية الصيدلة بجامعة طبرق تحت إشراف مباشر ويومي من رئيس الجامعة والمهندس الكيميائي المشرف.

وأرسلت جامعة طبرق عينات لـ«المعايرة» والتأكد من نسبة الكحول إلى مركزي «المختار» بجامعة عمر المختار ومركز «الأمان» الطبي بطبرق، وكانت نتائج العينات «ممتازة جدا».

ومن المقرر أن توفر الجامعة الكحول الطبي لموظفيها وطلبتها مع بداية العودة للدراسة، كما توفره خلال اليومين المقبلين لبعض قطاعات البلدية كالمجلس البلدي، ومركز الحجر والعزل الطبيين.

يشار إلى أن جامعة طبرق كانت صنعت مع بداية ظهور فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا جهاز تنفس صناعي.

مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراسم الإعلان عن إنتاج جامعة طبرق كحولا طبيا، 3 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفلات لاختبار مخاطر الإصابة بـ«كورونا»