«النهر الصناعي» يعلن موعد عودة المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 06:45 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بدء وصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس مع نهاية غد السبت، مع عودة الكهرباء لحقول الآبار.

وأعلن الجهاز في بيان اليوم، عودة الكهرباء لحقول الآبار، وبدء أعمال إعادة تشغيلها وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقتين الجنوبية والوسطى يوم أمس الخميس.

شركة الكهرباء: إعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد بمحطتي الخمس ومصراتة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد بمحطتي الخمس ومصراتة، وتغذية جميع المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة، أمس الخميس، حدوث إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية، من دون توضيح الأسباب.

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