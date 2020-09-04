مستشفى الهواري ببنغازي يتسلم 100 جهاز منظم أكسجين

تسلم مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي 100 جهاز منظم أكسجين، خاصة بقسم العزل السريري لمصابي «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، الجمعة: «بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة تم توفير 100 جهاز منظم أكسجين، وذلك لزيادة السعة السريرية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بكوفيد-19».

ولفت العريبي إلى أن التسلم جرى بحضور«الأستاذ فرج مسعود العبار، مدير عام مستشفى الهواري المكلف وعدد من المسؤولين بالمستشفى».

يذكر أن مدير مستشفى الهواري العام، الدكتور عبدالرحمن الشريف، حذر الأحد الماضي من «صعوبة الوضع الحالي للمستشفى»، داعيا إلى «التعجيل بصيانته ونقل المرضى لأي مراكز طبية أخرى».

وقال الدكتور عبدالرحمن الشريف إن «المستشفى لم يعد يستطيع استقبال عدد آخر من المرضى نظرا للظروف التي يمر بها، إضافة إلى عدم توافر الدعم المادي لتحفيز الطاقم على استمرارية العمل على أكمل وجه».

ولفت الشريف إلى أن المستشفى يعاني من مشاكل تقنية عدة، منها الكهرباء ومشكلة الصرف الصحي وغيرهما، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل الحالات من كل المدن والمناطق، لكن «هناك حالة ضغط غير طبيعي خلال هذه الفترة نتيجة تزايد المصابين بفيروس كورونا».

وفي السياق ذاته أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، وفاة أحد كوادره، الدكتورة أسماء أبودية، وعمتها زكية أبودية، بعد معاناتهما من فيروس «كورونا المستجد»، ونعت إدارة وموظفو المركز في منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفقيدتين وتقدموا بالعزاء لأسرتيهما.

ومساء الخميس، أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة إصابة مديري مرافق صحية وطبيب يعمل بالخدمات الصحية بالمدينة بفيروس «كورونا المستجد».

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس 2020 فقط، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نبه إلى أن «تعطل النظام الصحي في ليبيا جراء سنوات من الصراع، زاد الوضع تعقيدًا».

وقدرت المنظمة الأممية نسبة مرافق الرعاية الصحية الأولية التي أغلقت نتيجة هذا الصراع بـ50%، مشيرة إلى أن مراكز الرعاية الصحية التي لا تزال مستمرة في تقديم خدماتها، تعمل فيها الطواقم الصحية لساعات طويلة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى «كوفيد-19»، فضلًا عن باقي المرضى المراجعين.

تسجيل 5 حالات وفاة و25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سرت

وأصدرت الحكومة الموقتة، أول من أمس الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى تضمين القرار مخالفات بحق غير الملتزمين، وذلك حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.