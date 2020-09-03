27% نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة

مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية مصراتة. الخميس، 3 سبتمبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة أن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع بلغت 27٪ من الناخبين المسجلين بإجمالي بلغ نحو 27 ألفا و311 ناخبا، مشيرة إلى أن تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية كان بسبب انقطاع الكهرباء خلال فترة التصويت التي جرت نهار اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة مساء.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، الطيب ميمه، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن من بين المقترعين 20 ألفا و548 ناخبا، و6 آلاف و763 ناخبة، معتبرا أن الظروف التي صاحبت العملية الانتخابية كانت أحد أسباب المشاركة الضعيفة في التصويت، في إشارة إلى القيود التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، أن العملية الانتخابية في مصراتة «لم يشوبها أي خروقات أمنية»، مشيدا بالموظفين والمشرفين والمراقبين في اللجان الانتخابية الذين يقومون في هذه الأثناء بعمليات العد والفرز رغم انقطاع الكهرباء.

وقال بن تاهية إن العملية الانتخابية مستمرة لكافة البلديات، منوها إلى أن نتائج انتخابات المجلس البلدي مصراتة الأولية ستحال إلى اللجنة الفرعية على يوم السبت على أقصى تقدير، والتي ستحيلها بدورها إلى اللجنة المركزية لإعلان النتائج المبدئية.

مدة فترة التصويت في انتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى السابعة مساء

وأضاف ميمه أن عمليات الفرز وعد الأصوات تجري داخل محطات الاقتراع، وبحضور وكلاء المرشحين والمراقبين، وستحال فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه العملية إلى اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

وذكر ميمه أن النتائج ستكون من أربع نسخ، النسخة الأولى ستعلق في محطات الاقتراع حتى يتسنى لوكلاء المرشحين والمراقبين الاضطلاع عليها، والنسخة الثانية يحتفظ بها مدير مركز الاقتراع، والنسختان الثالثة والرابعة ترسلان إلى اللجنة الفرعية واللجنة المركزية ليقوم فريق الإحصاء بكلتا اللجنتين برصد ومراجعة النتائج وتدقيقها قبل إعلانها بعد التأكد من تطابقها.

ونوه رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة إلى أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة ستكون بعد انتهاء فترة الطعون خلال 48 ساعة بعد إعلان النتائج المبدئية، التي ستكون عن طريق اللجنة المركزية.