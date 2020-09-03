أزمات «كورونا» والكهرباء والمياه محاور اجتماع الثني مع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء

الثني (يمين) خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، 3 سبتمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، خلال زيارة إلى ديوان المحاسبة بالبيضاء، الخميس، مع رئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه صالح، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول لها، والنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء، ودراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة «كورونا» والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة هذه المصروفات، كما تناول اللقاء الصعوبات التي تواجه محطة «سوسة» البخارية، والتي تسببت في توقف العمل ونقص مياه الشرب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالخصوص، حسب بيان للحكومة الموقتة.

مشاريع مياه وصرف صحي

كما تناول الاجتماع مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه «أجدابيا - طبرق»، والذي سيكفل تزويد بلديات المرج والبيضاء والقبة ودرنة وطبرق وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها 19 مليون و650 ألف دينار.

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وناقش الطرفان أيضا مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة تقدر بنحو 159 مليون دينار.

كما بحث الاجتماع الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من أضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها، وتطرق اللقاء كذلك إلى كيفية تقديم الدعم والإمكانات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

الثني (يمين) خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، 3 سبتمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

جانب من زيارة الثني لديوان المحاسبة بالبيضاء، 3 سبتمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

جانب من زيارة الثني لديوان المحاسبة بالبيضاء، 3 سبتمبر 2020. (الحكومة الموقتة)