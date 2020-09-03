«مكافحة الأمراض»: 617 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 110 حالات

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 110 مصابين، في حين توفى أربعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأجريت التحاليل لـ3606 عينات موزعة على النحو التالي: 1288 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و1219 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و346 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 118 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و94 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و92 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و42 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وسبع عينات في مختبر فرع المركز الكفرة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 15 ألفا و773 حالة، منها 13 ألفا و663 نشطة، وألف و856 متعافيا، بينما توفى 254 آخرون، منذ بدء انتشار الوبلاء في البلاد مارس الماضي.