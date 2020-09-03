صنع الله يناقش مع القائم بأعمال سفارة أندونيسيا التعاون المشترك في النفط والغاز

صنع الله (يمين) خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا، 2 سبتمبر 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة أندونيسيا لدى ليبيا، محمد عمار معروف، سبل التعاون المشترك في مجال النفط والغاز، وتواجد الشركات الإندونيسية بقطاع النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته قاعة «الانتصار» بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وحضره عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، العماري محمد، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، صلاح بن علي، ومدير عام الشؤون القانونية، الدكتور خلف الله إبراهيم، وذلك حسب بيان لمؤسسة النفط.

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وأشار البيان المنشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك» إلى تأكيد صنع الله أن «الباب مفتوح للشركات الأندونيسية في مجال النفط والغاز، وتطوير القطاع بما يعم بالفائدة على الجانبين».

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث مصطفى صنع الله، مع سفير الفلبين لدى ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له، أوجه التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجالات النفط والغاز، إضافة إلى قضية وفاة مستخدم فلبيني جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

جانب من الحضور في لقاء صنع الله مع القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا، 2 سبتمبر 2020. (مؤسسة النفط)