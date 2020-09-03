صنع الله يناقش مع القائم بأعمال سفارة أندونيسيا التعاون المشترك في النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 02:16 صباحا
صنع الله (يمين) خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا، 2 سبتمبر 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة أندونيسيا لدى ليبيا، محمد عمار معروف، سبل التعاون المشترك في مجال النفط والغاز، وتواجد الشركات الإندونيسية بقطاع النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته قاعة «الانتصار» بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وحضره عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، العماري محمد، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، صلاح بن علي، ومدير عام الشؤون القانونية، الدكتور خلف الله إبراهيم، وذلك حسب بيان لمؤسسة النفط.

اقرأ أيضا صنع الله يبحث مع سفير الفلبين التعاون في مجالات النفط والغاز

وأشار البيان المنشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك» إلى تأكيد صنع الله أن «الباب مفتوح للشركات الأندونيسية في مجال النفط والغاز، وتطوير القطاع بما يعم بالفائدة على الجانبين».

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث مصطفى صنع الله، مع سفير الفلبين لدى ليبيا، ألمير كاتو، والوفد المرافق له، أوجه التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مجالات النفط والغاز، إضافة إلى قضية وفاة مستخدم فلبيني جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

جانب من الحضور في لقاء صنع الله مع القائم بأعمال السفارة الأندونيسية لدى ليبيا، 2 سبتمبر 2020. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا