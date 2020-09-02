بوغدانوف يبحث مع ممثل رئيس مجلس النواب الوضع العسكري والسياسي في ليبيا

السفير عبدالباسط البدري على يمين نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. (بوابة الوسط)

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثل رئيس مجلس النواب، السفير عبدالباسط البدري، الوضع العسكري والسياسي في ليبيا مع التركيز على بدء حوار ليبي شامل، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لقاء بوغدانوف والبدري الذي جرى أمس الثلاثاء، يأتي «في سياق تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي في ليبيا وحولها».

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وأكدت أن اللقاء جرى خلاله «التركيز على أهمية إقامة حوار ليبي شامل في أقرب وقت ممكن على أساس قرارات المؤتمر الدولي في برلين في 19 يناير وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510».

كما ركز لقاء نائب وزير الخارجية الروسي وممثل رئيس مجلس النواب أيضا على «الموقف الداعم للعملية السياسية التي يقودها الليبيون أنفسهم ويهدف إلى ضمان وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا».