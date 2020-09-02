السراج يتفقد استئناف الدراسة في ظل جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 05:32 مساء
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المدارس الثانوية لمتابعة استئناف الدراسة لاستكمال العام الدراسي في ظل جائحة «كورونا».

وشملت جولة السراج التي رافقه فيها كل من وزير التعليم المكلف، محمد عماري زايد، ووكيل الوزارة ومراقبي التعليم، ثانوية بشير الأسطى، وثانوية سوق الجمعة، وثانوية ابن الهيثم ببلدية طرابلس المركز.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج تجول داخل الفصول الدراسية واطلع على جاهزيتها، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل وزارة التعليم لتأمين سلامة الطلاب من جائحة «كورونا».

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة في الطلبة والطالبات، هنأهم فيها بالعودة المدرسية في ظل التحديات الراهنة، معربا عن فخره وسعادته بما شاهده من استعدادات والتزام بإجراءات الوقاية.

واستمع السراج لملاحظات الطلبة والطالبات عن الأسئلة الاسترشادية والمنهج الدراسي وجدول الامتحانات، مؤكدا رفقة وزير التعليم أن الوزارة تحافظ على الجانب التربوي والتعليمي، وفي نفس الوقت سيتم مراعاة الظروف الاستثنائية لهذا العام، وأن «العملية التعليمية ستكون دائما في صف الطالب وتراعي مصلحته»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تحدث السراج إلى إدارات المدارس وأعضاء هيئة التدريس من معلمين ومعلمات، مشيدا بدورهم وحماسهم بالعودة المدرسية.

جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
جولة السراج في المدارس الثانوية بطرابلس. الأربعاء، 2 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)
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