مدير أمن الجفارة يفتتح مركز شرطة الكريمية

مدير أمن الجفارة يقص شريط افتتاح مركز شرطة الكريمية. الأربعاء 2 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

افتتح مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الأربعاء، مركز شرطة الكريمية بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والمحليين.

وحضر افتتاح مركز شرطة الكريمية مدير أمن جادو العميد علي الهزهازي، وأعضاء الفرع البلدي الكريمية، وأعضاء من جمعية الهلال الأحمر، وعدد من ضباط وضباط الصف بالمديرية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن افتتاح المركز جاء بعد دعمه بجميع الإمكانات الضرورية وتجهيزه، حتى يساهم في تقديم كل التسهيلات للمواطن وفرض الأمن بالمنطقة.

وأضافت الوزارة أن افتتاح المركز جاء تنفيذًا لقرار المفوض بالوزارة بشأن رفع عدد نقاط الشرطة، إلى مراكز لصالح مديرية أمن الجفارة.

افتتاح مركز شرطة الكريمية. الأربعاء 2 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

افتتاح مركز شرطة الكريمية. الأربعاء 2 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

اجتماع مدير أمن الجفارة مع مسؤولي مركز شرطة الكريمية بعد افتتاحه. (وزارة الداخلية)