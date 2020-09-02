«مكافحة الأمراض»: 532 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 70 مصابا، بينما توفى ثمانية آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأجريت اختبارات لـ3255 عينة موزعة بواقع 1266 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، 629 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و300 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي، و234 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و136 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن.

إضافة إلى 111 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و92 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و59 عينة بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و12 عينة من مختبر فرع المركز الكفرة، و11 عينة بمختبر فرع المركز تازربو، وأربع عينات بمختبر فرع المركز طبرق، وعينة من مختبر فرع المركز غدامس.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 15 ألفا و156 حالة، منها 13 ألفا و160 نشطة، وألف و746 متعافيا، إضافة إلى وفاة 250 آخرين، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.