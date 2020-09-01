سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

وجه سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وإعلاميون ونشطاء رأي ليبيون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دانوا فيها جميع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ورفضوا وجود أي قوات أجنبية في ليبيا، سواء بشكل رسمي معلن أو غير رسمي، نظامية كانت أم مرتزقة، وتحت أي غطاء ولأي مبرر كان.

وقالوا في رسالتهم التي تلقتها «بوابة الوسط» إن «الأزمة في ليبيا لم تعد مجرد صراع على السلطة والثروة بين أطراف ليبية، بل إن ليبيا باتت ساحة لصراعات بين أطراف خارجية»، منبهين إلى أن بعض الدول وجدت في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ العام 2011 فرصة لـ«تسوية حساباتها الإقليمية والدولية، وتحقيق مصالحها».

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واعتبروا جميع الأجسام القائمة حاليا في ليبيا «مفتقرة إلى شرعية إضفاء أي مشروعية قانونية أو سياسية على وجود قوات أجنبية أو مرتزقة على التراب الليبي»، معبرين عن أملهم في أن تتعاطى المنظمة الأممية مع هذه الأجسام على هذا الأساس.

وحثوا المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الخروج العاجل للقوات الأجنبية بكل أشكالها من ليبيا، واعتبار أن وجودها غير مشروع، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويخالف وبشكل صريح جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة الليبية.

وطالبوا بضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، والحد من «عبث الدول بمصائر أبناء الشعب الليبي، ومصادرة إرادته»، مؤكدين أن «هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن الليبيين من تزكية إرادتهم الوطنية، ويتيح لهم فرص التوافق على حلول محلية لأزمتهم، ويفتح أمامهم أبواب الاستقرار والسلام، ويعزز آمالهم في مستقبل أفضل».