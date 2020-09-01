مساعدة أممية لـ109 عائلات نازحة في تراغن

توزيع حقائق صحية في تراغن، 1 سبتمبر 2020. (صندوق الأمم المتجدة للسكان)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان مساعدة 109 عائلات نازحة من المهاجرين في مدينة تراغن، خلال الأسبوع الماضي، بمجموعة من الحقائب الصحية، وزعتها المنظمة الليبية للإغاثة.



وأشار الصندوق، عبر صفحته بموقع التواصل لاجتماعي «فيسبوك»، إلى تقديم مساعدات إنسانية أساسية أخرى، عبر آلية الاستجابة السريعة مع المنظمة الدولية للهجرة و«اليونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار عمل وكالات الأمم المتحدة كـ«جسد واحد لضمان الوصول إلى جميع المجتمعات المستضعفة في ليبيا».

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وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.



وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.



توزيع حقائق صحية في تراغن، 1 سبتمبر 2020. (صندوق الأمم المتجدة للسكان)