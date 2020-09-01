أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 10:39 صباحا

تشهد مناطق الشمال الغربي اعتدالًا في درجات الحرارة وتكاثرًا للسحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفية على بعض المناطق، والرياح شمالية ثم شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، وبين 36 و40 درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، ورطوبة عالية على الساحل، بينما تكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتصل إلى 39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.

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