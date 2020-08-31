«الرئاسي» يتابع تنفيذ قرارات صرف علاوة الزوجة والأبناء وإيجاد فرص عمل للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 04:52 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي المخصص لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية. الاثنين 31 أغسطس 2020. (حكومة الوفاق)

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها، ولا سيما القرار المتعلق بصرف علاوة الزوجة والأبناء وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وحضره نائبه أحمد معيتيق، وعضوا المجلس محمد عماري، وأحمد حمزة، والمفوض بوزارة التخطيط الطاهر الجهمي، ووزارة المالية، فرج بومطاري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة المجلس الرئاسي اجتماعاته المخصصة لبحث الشأن العام بمختلف قضاياه ومجالاته.

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا الدراسات المقدمة بشأن ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

وأصدر المجلس الرئاسي يوم السبت، القرار رقم (567) لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، والقرار رقم (564) لسنة 2020م بشأن صرف علاوة الزوجة والأبناء.

وجاءت القرارات على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي جرت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.

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