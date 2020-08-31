السراج يناقش «جباية الإيرادات المحلية» خلال اجتماع لحكومة الوفاق

ناقش المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، عددا من القضايا الخاصة بالبلديات، منها جباية الإيرادات المحلية خلال اجتماع حضره، رئيس المجلس فائز السراج، والنائب أحمد معيتيق، وعضوا المجلس محمد العماري وأحمد حمزة مع وزيري المالية والحكم المحلي فرج بومطاري وميلاد الطاهر.



وقالت حكومة الوفاق في بيان إن الاجتماع جاء «في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية». كما أنه ناقش بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.



وكذلك، آليات تنفيذ اللائحة في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتمادها ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصة بذلك.



وقرر الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.