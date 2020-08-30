الثني يبحث استعدادات قطاع التعليم العالي لاستئناف الدراسة

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي، خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسبب جائحة كورونا، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

واطلع الثني على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها.