أصحاب المخابز في سبها يقررون وقف العمل من الاثنين بسبب نقص الوقود والدقيق

أصحاب المخابز في سبها أثناء تلاوة البيان. الأحد، 30 أغسطس 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن أصحاب المخابز في مدينة سبها، عن وقف العمل بالمخابز اعتبارا من غد الاثنين، بسبب نقص الوقود والدقيق والمواد التشغيلية، وإيقاف التعامل مع نقابة الخبازين، وتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة مثل مراقبة الاقتصاد والبلدية.

واشتكى أصحاب المخابز في سبها، في بيان أصدروه، اليوم الأحد، من معاناتهم جراء نقص وقود «الديزل» اللازمة للتشغيل والتأخر في صرف مخصصاتها وسرقتها «باستخدام أختام مزورة» ما يضطرهم إلى شراء الوقود من السوق السوداء لتوفير الخبز لمواطنين،

كما اشتكى أصحاب المخابز في سبها من عدم التزام الجهات المختصة بصرف مخصصات الدقيق المقررة للمخابز.

وأخطر أصحاب المخابز مراقبة الاقتصاد وبلدية سبها بوقف التعامل مع نقابة المخابز وتشكيل لجنة منهم من أجل التعامل مع الجهات الرسمية بما يخص ذلك، وفق البيان.

يشار إلى أن سعر وقود «الديزل» وصل بالسوق السوداء في مدينة سبها إلى قرابة الخمسة دينار للتر الواحد.

أصحاب المخابز في سبها أثناء تلاوة البيان. الأحد، 30 أغسطس 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)