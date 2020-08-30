الثني يطمئن على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية

عبد الله الثني، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، 29 أغسطس 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، السبت، سير عمل جهاز الإمداد الطبي، واطلع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة السبت، ناقش الثني، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد بورتيمة، أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها في القريب العاجل لسد العجز في كافة المؤسسات والمراكز الطبية.

وأكد الثني، ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال ومستمر.