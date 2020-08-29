الانتهاء من صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي

جانب من أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي، 29 أغسطس 2020. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، السبت، الانتهاء من جميع أعمال صيانة مهبط الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، ما يسمح للطائرات بمختلف أحجامها من استخدام المهبط بالكامل دون وجود أي عائق.

وشملت أعمال الصيانة إزالة طبقة من الأسفلت على امتداد المهبط بطول 2150 مترًا، وبعرض 16 مترًا، إضافة إلى ترميم جزء من طبقات الرصف الأساسية بالمهبط، وإزالة الطلاء وإعادة التخطيط ووضع العلامات، حسب بيان منشور على صفحة مصلحة المطارات بموقع «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى اضطلاع مهندسي وفنيي المصلحة والمطار بصيانة منظومة الإنارة على امتداد المهبط، لافتًا إلى التعاقد على مشروع لإنشاء غرف تفتيش واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتركيب إنارة جديدة متكاملة للمهبط.

جانب من أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي، 29 أغسطس 2020. (مصلحة المطارات)

جانب من أعمال صيانة مهبط مطار معيتيقة الدولي، 29 أغسطس 2020. (مصلحة المطارات)