رئيس مصلحة المطارات يتابع سير العمل بمشاريع تطوير مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 12:34 صباحا
جولة رئيس مصلحة المطارات داخل مطار معيتيقة، 22 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)

أجرى رئيس مصلحة المطارات، الأربعاء، جولة تفقدية داخل مطار معيتيقة الدولي؛ لتفقد سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل المصلحة بما فيها أعمال صيانة وتطوير محطة الركاب ومرافقها، وأعمال صيانة المهبط الرئيسي.

وتفقد رئيس مصلحة المطارات أعمال إعادة الطلاء في المطار، إضافة إلى أعمال صيانة الأجهزة والمنظومات بما في ذلك منظومة إنارة المهبط، ومنظومة التكييف المركزي، حسب بيان منشور على صفحة المصلحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفت إلى أن الجولة تأتي ضمن مساعي إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

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 كما تفقد المسؤول محطة الركاب الجديدة الجاري العمل على تنفيذها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والتي سيتم ربطها بالمحطة الحالية، بما يسهم في استيعاب عدد أكبر من المسافرين وتقديم خدمات أفضل لهم، حسب البيان.

جولة رئيس مصلحة المطارات داخل مطار معيتيقة، 22 يوليو 2020. (مصلحة المطارات)
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