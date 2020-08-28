30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 01:36 صباحا
مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب تعافي ثمانية أشخاص من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل 208 مسحات أنفية ليتبين سلبية 171 عينة وإيجابية 30 عينة بالبلدية، إضافة إلى إيجابية ثلاث حالات من خارج البلدية، فيما تعافى ثمانية أشخاص من الفيروس.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» داخل بلدية زليتن إلى 828 حالة، بينها 696 حالة نشطة، و100 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.
 

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