ارتفاع حصيلة الشفاء من «كورونا» في طبرق إلى 79 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 12:15 صباحا
رئيس بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، يشارك في مراسم خروج 5 حالات شفاء من «كورونا» من الحجر الصحي، 28 أغسطس 2020. (المجلس البلدي طبرق)

أعلن المجلس البلدي طبرق، الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس «كورونا المستجد» في البلدية إلى 79 حالة بعد شفاء خمس حالات جديدة.

وقال المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن رئيسه، فرج بوالخطابية حضر مراسم خروج خمس حالات شفاء من الحجر الصحي، منوهًا بجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة ورجال الأمن.

وبهذا الإعلان، تسجل طبرق 134 إصابة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية، منها 18 حالة وفاة و42 حالة نشطة، وذلك منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

والخميس، حذر عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، من الوضع الوبائي بمدينة طبرق معتبرًا أنه «غير مستقر وما زال خطيرًا»، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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