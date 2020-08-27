اللجنة المركزية تعلن فتح باب الترشح لخوض الانتخابات في 8 بلديات

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 8 بلديات ستجرى فيها الانتخابات المحلية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات هي: مسلاتة، الزاوية الجنوب، كاباو، زليتن، السائح، الخمس، جادو، الحرابة.

وأوضحت اللجنة أن تقديم أوراق الترشح سيكون ابتداء من الأربعاء 2 سبتمبر المقبل وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر، مشيرة إلى فتح باب الترشح مسبقا لبلديات الآتية: مسلاتة، الزاوية الجنوب، الخمس، الحرابة.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن المطلوب من الذين سبق أن تقدموا بأوراق ترشحهم هو «تحديث ملفاتهم، وسيتم أيضا تسلم طلبات ترشح جديدة».

كما نوهت اللجنة المركزية إلى أنها سيجري تسلم ملفات الترشح الخاصة بالمتقدمين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء بمقار اللجان الفرعية في البلديات المعنية.