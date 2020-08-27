إعلان موعد فتح باب الترشح لعضوية مجالس 8 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 10:29 مساء
أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في عضوية المجلس  البلدي في ثماني بلديات، وذلك ابتداءً من الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر وحتى الثامن من نفس الشهر.
 
وشملت البلديات الثماني مسلاتة والزاوية الجنوب وكاباو وزليتن والسائح والخمس وجادو والحرابة، علما بأنه تم فتح باب الترشح مسبقا لبلديات مسلاتة والزاوية الجنوب والخمس والحرابة، والمطلوب تحديث ملفاتهم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء بمقار اللجان الفرعية المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد