إعلان موعد فتح باب الترشح لعضوية مجالس 8 بلديات

أحد المواطنين يدلي بصوته في انتخابات المجلس البلدي غات، 18 أغسطس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في عضوية المجلس البلدي في ثماني بلديات، وذلك ابتداءً من الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر وحتى الثامن من نفس الشهر.



وشملت البلديات الثماني مسلاتة والزاوية الجنوب وكاباو وزليتن والسائح والخمس وجادو والحرابة، علما بأنه تم فتح باب الترشح مسبقا لبلديات مسلاتة والزاوية الجنوب والخمس والحرابة، والمطلوب تحديث ملفاتهم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء بمقار اللجان الفرعية المعنية.