«الرئاسي» يحذر من استغلال وقف إطلاق النار ويدين الاعتداء على انتخابات تراغن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 10:24 مساء
شعار حكومة الوفاق. (المكتب لإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أبدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأربعاء، قلقه من التقارير الواردة من مدينة سرت، والتي توثق وقوع «اعتداءات على سكان المدينة، واعتقالات، وتصفية للمدنيين»، محذرًا من تبعات استغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل «استفزازي».

وأعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة الماضي، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، لا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.

اقرأ أيضا عناصر يرتدون الزي العسكري يغلقون مراكز الاقتراع في تراغن

ودان المجلس الرئاسي في بيان، الاعتداء على العملية الانتخابية وتعطيلها في مدينة تراغن، متهمة «فئة رافضة الديمقراطية ومنادية بعودة الاستبداد» بالوقوف وراء ذلك، مطالبًا الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الأمم المتحدة للوقوف عند «هذه الأفعال الإجرامية، وتوثيقها، وتصنيفها، ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية»، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار.

وأغلق عناصر يرتدون الزي العسكري، أمس الثلاثاء، مراكز الاقتراع المخصصة لانتخاب المجلس البلدي في تراغن، مما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في المدينة، على ما أفادت مصادر محلية متطابقة لـ«بوابة الوسط».

وأكد البيان أن المجلس الرئاسي «لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، ولن يفرط في واجباته تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا توفر له الحياة الكريمة فوق أرضه»، مؤكدًا أن ذلك «لن يتأتي وهذه الميليشيات توتر الأمن في مناطق سطوتها وتحاصر النفط وتجلب المرتزقة وترفض كل مبادرات الحل السلمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا